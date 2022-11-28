Asgari ücrette o rakam herkesi şoke etti! “Kuruşu kuruşuna bu olacak” deyip...

Şubat ayında çalışanların alacağı zamlı maaş belli oldu. Türkiye'de vatandaşların merakla takip ettiği gelişmeler arasında yer alan asgari ücret ile ilgili gündeme yeni rakam düştü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması beklenirken yıl sonuna kadar toplamda dört toplantı gerçekleştirilecek. Çalışan ve işveren temsilcileri bir araya gelirken bu süreçte 2023 asgari ücreti için de rakamların en düşük 7 bin 500 TL en yüksek ise 10 bin TL olması beklenmekte.

8 bin TL'den aşağısı olmayacak

Asgari ücrette rakamların 8 bin TL altında olmaması konuşuluyor. Temmuz ayı itibariyle yapılan ara zam sonrasında güncel asgari ücret 5 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Yeni yıl zammı da son 6 aylık enflasyon oranları ile belirleyici olacak. Tahminler ise yüzde 40 ila 50 aralığında olması beklenirken gelecek refah payı ile birlikte rakamların en düşük 8 bin TL olması beklenmekte.

Rakamlar netleşiyor

Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalara göre yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye kadar yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin her katılmış oldukları toplantıda "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamalarında bulunurken bu kapsam doğrultusunda enflasyon oranlarına da yüzde 62'lik bir zam yapılması ile birlikte 3 bin 586 TL asgari ücrete zam gelecek. Gelecek zam sonrası ise yeni rakam 9 bin 86 TL olacak.