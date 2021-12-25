Asgari ücrette nokta atış yapan Cem Küçük'ten emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama!

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamdan sonra 10 milyon emekli maaşlarına yapılacak zamları dört gözle bekliyor. Son olarak asgari ücrete yapılan zammı nokta atışı bilen gazeteci Cem Küçük, emekli zammıyla ilgili heyecanlandıran sözler sarf etti. Küçük, AK Partili yetkililerle konuştuğunu ve emekliye yüzde 30 ila 40 arasında zam yapılacağını açıkladı.

Asgari ücrete gelen zammın ardından gözler 2022 yılı için açıklanması beklenen emekli maaşı zamlarında. Emekliler asgari ücrete gelen yüzde 50'nin üzerinde zammın ardından beklentiyi yükseltti.

"Asgari ücret kadar zam gelecek"

Gazeteci Cem Küçük, emeklileri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili Hülya Hökenek'in Habertürk'teki Enine Boyuna programında açıklamalarda bulunan Küçük, "Emekliye çok iyi zam gelecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz gün benim konuğumdu, asgari ücret gibi enflasyon farkları içinde en az yüzde 30-40 zam gelecek. Maaşlar düzeltilecek." dedi.

Asgari ücret tahmini tutmuştu

Cem Küçük asgari ücret konusunda doğru bir tahminde bulunmuştu. TGRT'deki sabah programda Ankara'dan öğrendiği kulis bilgisini paylaşmış ve asgari ücret konusunda nokta atışı yapmıştı. Küçük, "Ankara'da edindiğimiz kaynak, Erdoğan'ın 4 bin 200 TL'ye çıkaracağını söyledi." demişti.