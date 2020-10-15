Her yıl ekim, kasım ve aralık aylarında asgari ücret maaşlarından vergi kesintisi yapılıyor. Vatandaşlar yılın sonuna yaklaşırken bu sene de maaşlarında vergi kesintisi olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar? | Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar?

Asgari ücrette kesinti var mı? Asgari ücret ne kadar?

Daha önce de belirttiğimiz gibi yılın son aylarında asgari ücretli çalışanların maaşlarına vergi kesintisi uygulanıyor. Aynı durumun bu sene olup olmayacağı da merak konusu. Bu sene ekim, kasım ve aralık aylarında asgari ücrette vergi kesintisi olmayacağı açıklandı. Ekim, kasım ve aralık aylarında gelir vergisi dilimi sebebiyle vatandaşların maaşlarında yüzde 15 oranında başlayan kesintiler yapılıyor. Bu sene kesinti olmayacağı için yaklaşık 400 lira vatandaşların ceplerinde kalacak.

Bazı vatandaşların eylül ayı maaşlarında kesinti yapıldı. Alınan kararın ardından vatandaşlara bu rakam iade edilecek.