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Ekonomi Asgari ücrette kesinti var mı? Asgari ücret ne kadar?
Ekonomi

Asgari ücrette kesinti var mı? Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret kesinti son durum | 2020 yılının sonuna yaklaşırken asgari ücretliler ekim, kasım ve aralık ayında maaşlarında vergi kesintisi olup olmayacağını araştırmaya başladı. Çalışanla maaşlarının vergi dilimine girip girmeyeceğini, maaşlarında kesinti olup olmayacaklarını araştırıyor. Asgari ücretle çalışanlar "Asgari ücret ne kadar?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücretti kesinti olacak mı? | Asgari ücret kesintisi ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:33:00 -
Asgari ücrette kesinti var mı? Asgari ücret ne kadar?

Her yıl ekim, kasım ve aralık aylarında asgari ücret maaşlarından vergi kesintisi yapılıyor. Vatandaşlar yılın sonuna yaklaşırken bu sene de maaşlarında vergi kesintisi olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar? | Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar?

Asgari ücrette kesinti var mı? Asgari ücret ne kadar?

Daha önce de belirttiğimiz gibi yılın son aylarında asgari ücretli çalışanların maaşlarına vergi kesintisi uygulanıyor. Aynı durumun bu sene olup olmayacağı da merak konusu. Bu sene ekim, kasım ve aralık aylarında asgari ücrette vergi kesintisi olmayacağı açıklandı. Ekim, kasım ve aralık aylarında gelir vergisi dilimi sebebiyle vatandaşların maaşlarında yüzde 15 oranında başlayan kesintiler yapılıyor. Bu sene kesinti olmayacağı için yaklaşık 400 lira vatandaşların ceplerinde kalacak.

Bazı vatandaşların eylül ayı maaşlarında kesinti yapıldı. Alınan kararın ardından vatandaşlara bu rakam iade edilecek.

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