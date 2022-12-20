Asgari ücrette karar günü

Asgari Ücret Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi temsilcileri ve işveren, üç taraf olarak son kez masaya oturacak.

Bakanlığın ev sahipliğinde toplanacak Komisyon, üçüncü bir toplantının sonunda 2023 için uygulanacak asgari ücrete karar verecek.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1.003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.