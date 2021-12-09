Asgari ücrette ilk rakamlar belli oldu

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammı görüşmelerinde üçüncü tur bugün gerçekleşti.

Sabah saat 10.00'da başlayan ve yaklaşık 3 saat süren toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.

Bu görüşmede masada Çalışma Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen veri ve raporlar vardı.

Toplantının sona ermesiyle Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç kameraların karşısına geçti.

İlk teklifler

Görüşmeye ilişkin bilgi vererek ilk teklifleri açıklayan Nurcan Önder, "Asgari ücret görüşmelerinde Türk-İş en az 3 bin 900 TL talep ediyor, TİSK ise ortalama 3 bin 100 TL talep ediyor." dedi.

Karar dördüncü toplantıya kaldı

Asgari ücretteki yeni tutarın dördüncü toplantıda belirleneceğini vurgulayan Önder, "Son toplantı için henüz net bir tarih yok." ifadesini kullandı.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Sonuç almamız mümkün görünmüyor. Geldiğimiz noktada olumlu bir sonuç sağlayamadık. Çalışanların refah seviyesini artıracak bir rakam telaffuz edemedik." dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da "Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. 3 konuda mutabakata vardık. Umarım dengeli, adil bir ücret tespit ederiz." dedi.