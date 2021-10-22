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Ekonomi Asgari ücrette flaş karar! Bakın ne kadar artacak… Cumhur İttifakı bombayı patlatıyor
Ekonomi

Asgari ücrette flaş karar! Bakın ne kadar artacak… Cumhur İttifakı bombayı patlatıyor

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’ndan çok önemli asgari ücret hamlesi geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 09:47:00 - 2021-10-22 09:56:05
Asgari ücrette flaş karar! Bakın ne kadar artacak… Cumhur İttifakı bombayı patlatıyor

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, dar gelirli vatandaşlara yönelik “asgari ücret” hamlesi yapma hazırlığında. Düzenleme, şu anki ücretlere göre asgari ücreti en az 750 lira artıracak...

İktidar, asgari ücret düzenlemesinin 2023’ten önce uygulanmasını öngörüyor.

Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira ama...

Cumhuriyet'in haberine göre; kaynaklar, bugün asgari ücretin brüt 3 bin 577,50 TL olduğuna dikkat çekiyor. Ancak asgari ücretle çalışan bir işçinin eline Asgari Geçim İndirimi dahil net 2 bin 825.90 TL geçiyor.

Asgari ücretten yüzde 15 vergi kesiliyor

Çünkü asgari ücretliden yüzde 14 SGK İşçi Payı, yüzde 1 İşsizlik Sigortası Primi Payı, yüzde 15 gelir vergisi, binde 7.59 da damga vergisi kesiliyor.

MHP teklif etti

MHP, “söz konusu vergilendirmenin gelir adaletsizliğine sebep olduğunu, asgari ücretlinin artan enflasyon karşısında ezildiğini” belirtiyor. Bu nedenle de “asgari ücretlinin vergilerden muaf olması gerektiğini” dile getiriyor.

AK Parti vergilerde indirim düşünüyor

Ancak AK Parti kanadının “asgari ücretlinin vergiden muaf olmasından” çok “vergi kalemlerinde kısmi düzenleme üzerinde durduğu” konuşuluyor.

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