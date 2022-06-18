“Asgari ücrette artış umudu var”

R.EKREM ŞAHAN ANKARA

Yılbaşında yapılan asgari ücret zammının enflasyon nedeniyle etkisini kaybettiğini belirten Arslan, şunları söyledi:

Erdoğan'a inanıyoruz

“Türkiye’nin imkânları, kaynakları, potansiyeli ve gücünün sorunları çözmeye muktedir ve ekonomik zorluk da aşılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın enflasyona karşı kimseyi ezdirmemeye çalışması bizi hem rahatlatıyor, hem de gelecekle ilgili umutlarımızı taze tutuyor. Bazı kurumlar ne yazık ki Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotadan çok uzaktalar. Toplu sözleşmelerde enflasyona bağlı zam yapılması maddesi olmasına rağmen, enflasyon arttığı halde çalışanların maaşlarına zam yapmıyorlar. Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında, özellikle dar gelirlilerin, emekçilerin kayıplarının telafi edileceği konusundaki iradesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Erdoğan’ın Bu kararlılığına inanıyoruz.”

EYT bize yakışmıyor

EYT sorununun IMF kaynaklı bir sorun olduğunu da belirten Arslan, şöyle devam etti: “IMF’nin bize attığı en son kazık ta bu EYT sistemidir. İnsanlar işe girerken, 5 bin iş günü, 15 yıl sigortalılık, 55 yaş gibi bir kısım temel sorumlulukları yerine getirmelerine rağmen, yolda kurallar değiştirildi ve önümüze emeklilikte yaşı bekleyenler gibi bir kaos ortaya kondu. Bugün 100 binlerin üzerinde insanların primlerini ödedikleri halde emekli maaşı alamama durumu Türkiye’ye yakışmayan bir durum.” Arslan sendikal örgütlenmeye karşı direnç gösterildiğini de dile getiren Arslan, “Belediyelerle bazı üniversitelerin rektörleri ile sorunlar yaşamaya devam ediyoruz. Ocak ayındaki ücretlerimiz enflasyon karşısında sıfıra inmişken, toplu sözleşmeleri uygulamama anlayışını kabul etmek ve bunu mazur görmek söz konusu olamaz” dedi.