Asgari ücrette aralık ayında pazarlık başlıyor

Asgari ücret için çalışanlar 2 bin TL’nin üstünde bir rakam isterken, işverenler “Sadece enflasyon değil, genel ekonomik durum ve hedef enflasyon dikkate alınsın” görüşünde. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ilk aşamada taleplerinin halen net bin 603 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2 bin TL seviyesine çıkarılması olduğunu söyledi. Artan hayat pahalılığı sonrasında yeni yıl beklenmeden bu artışın yapılmasını istediklerini söyleyen Atalay, “Hükümetle oturduğumuzda 2 binlerle konuşalım dedik. Ama maalesef o günden bu güne toplasanız 35 tane işveren sağ olsunlar, 2 bin liraya çektiler. Ama büyük bölümü 2 bin liraya çekmedi. Önümüzdeki ayın başında asgari ücret toplantıları başlayacak. Artan hayat pahalılığına göre yeniden bu ücretin belirlenmesini isteyeceğiz. Yeni rakamın 2 bin liradan çok olması gerekir” dedi.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç ise, yeni dönemde mevcut ekonomik durumun da dikkate alınarak ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Enflasyon verilerinin tek başına asgari ücret artışını belirlemesi durumunda bir dizi sorun yaşanacağını belirten Koç, taleplerini şöyle sıraladı:

“‘Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur’ hükmü dikkate alınarak, 2019 yılı enflasyonu ile birlikte hedef yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik, işsizlik oranları dikkate alınmalı. 100 liralık asgari ücret desteği kaldırıldı. Biz bunun tekrar yürürlüğe konulmasını ve artırılmasını istiyoruz. 100 liralık desteğin bitmesi nedeniyle şu anda bile asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 5 düzeyinde arttı. Bu mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Ayrıca 2019 yılında yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payı alınmamalı.”

YENİ SİSTEMİN İLKİ

Asgari ücret tespit komisyonu’nun aralık ayında yapacağı çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içindeki ilk. asgari ücret maratonu olacak. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, asgari ücret tespit komisyonu da, Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içindeki idari kurul, konsey ve komisyonlar arasına alındı, kurulun yapısıyla ilgili ise bir değişiklik yapılmadı. Buna göre komisyon 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinin katılımıyla toplanacak. Kurul üye oylarının çoğunluğu ile de karar alacak. Asgari ücret görüşmelerinde, 2018 yılı için 9 aylığına uygulanan 100 TL’lik asgari ücret desteği de önemli gündem maddelerinden biri olacak. Söz konusu destek, asgari ücretin bin TL’den 1300 TL’ye çıkarılması sırasında işverenlere destek için getirilmişti ve bu yılın ilk 9 ayı da dahil olmak üzere uygulandı. Ancak ekim ayı itibariyle destek sona erdi.

KAYNAK: HÜRRİYET