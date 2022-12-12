Asgari ücrette '7 bin 785 TL kırmızı çizgimiz' diyen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay maaşını açıkladı!

Milyonlarca işçinin 2023'te alacağı maaşı belirleyecek asgari ücret görüşmelerinde işçi kesimini temsil eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, pazarlık maratonu öncesi yaptığı '7 bin 785 TL kırmızı çizgimiz' açıklamasıyla tepkilerin hedefi olmuştu. Daha sonra yaptığı açıklamada telaffuz ettiği rakamın açlık sınırı olduğunu belirtip tekliflerinin bu olmadığını söyleyen Atalay'ın aldığı maaş da yeniden gündeme geldi. İşte Ergün Atalay'ın aylık kazancı...

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in liderliğinde gerçekleştirilen görüşmelere işçileri temsilen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işverenleri temsilen ise TİSK Yönetim Kurulu BaşkanıÖzgür Burak Akkol katılıyor.

Çalışanlar artan enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle iyi bir zam beklerken, Türk-İş Genel Başkanı'nın asgari ücretle ilgili yaptığı ilk açıklama tepkilere neden olmuştu.

"7 bin 785 TL kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" diyen Ergün Atalay eleştirilere maruz kalmıştı.

Ancak daha sonradan yeni bir açıklama yapan Atalay, "Biz kamuoyunun önüne çıkıp 'TÜRK-İŞ 7 bin 785 lira açlık sınırının üstü konuşacak' dedik. Ama bazı iyi niyetli olmayanlar, 'TÜRK-İŞ 7 bin 785 lira dedi' diye bizi yargılıyorlar. Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok. Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. O masada olmayan herkes görüş bildiriyor, bize katkı sağlıyor ama bunun bedelini biz ödüyoruz. Bana 'Pazarlık aşağıdan başlar mı?' diyorlar. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8 bin olur, 9 bin olur. Teklif önümüze bir gelsin" diye konuştu.

Yaşanan tartışmaların ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın maaşı yeniden gündeme geldi.

Temmuz ayında katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında aylık kazancını açıklayan Ergün Atalay, şu ifadeleri kullanmıştı.

Maaşını canlı yayında duyurdu

"Her zaman işçiye yakınım. Hiç ikramiye almıyorum. 25 bin 750 TL maaşım var. Türkiye'nin hiçbir yerinde Adapazarı dışında evim yok. Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da evim olmadı. 48 yaşında kaloriferli ev gördüm hayatımda. Afyon'da bir dükkan hissesine girdim, 2 bin 500 TL kira alıyorum. Ne bankada param ne de arabam var. Hiç bisikletim bile hayatımda olmadı. Bunu sendikacı arkadaşlarım bilir."