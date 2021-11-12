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Ekonomi Asgari ücrette 214 TL'lik ekstra artış olabilir!
Ekonomi

Asgari ücrette 214 TL'lik ekstra artış olabilir!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışıldığını açıklaması, zammın dışında, olası vergi düzenlemesinde vatandaşın cebine extra 214 TL'lik bir miktarın gireceğini gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 08:09:00 - 2021-11-12 10:42:26
Asgari ücrette 214 TL'lik ekstra artış olabilir!

Şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor. Asgari ücretliden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor. Bu iki vergi için işçinin maaşından yapılan aylık kesinti 214 TL. 8 milyon asgari ücretli var.

Ek 214 TL artış

Eğer devlet gelir vergisi ve damga vergisi almaktan vazgeçerse, Hazine'ye yıllık 20.5 milyar TL'lik bir maliyet çıkacak. Hükümet vergi almaktan tamamen vazgeçerse çalışanların maaşında açıklanacak zam oranı dışında 214 TL'lik bir artış daha yapılmış olacak.

Dünya örnekleri

Dünyada da asgari ücretten çeşitli kesintiler yapılıyor. Örneğin, Macaristan. Asgari ücretin yüzde 19'u sosyal güvenlik, yüzde 15'i gelir vergisi kesintisine gidiyor. Toplam oran yüzde 34.

Almanya'da yüzde 20 sosyal güvenlik, yüzde 5 gelir vergisi olmak üzere toplam yüzde 25'lik kesinti yapılıyor.

Bulgaristan'da yüzde 23'lik kesintinin 14'ünü sosyal güvenlik, 9'unu gelir vergisi oluşturuyor.

Fransa'da yüzde 11 vergi, yüzde 11 SGK primi kesintisi yapılıyor.

Japonya'da yüzde 16 sosyal güvenlik, yüzde 5 gelir vergisi olmak üzere toplam yüzde 21 kesinti var.

Ukrayna'da asgari ücretten yüzde 20 gelir vergisi alınıyor. Arjantin'de yüzde 17'lik sosyal güvenlik kesintisi yapılıyor.

Hindistan'da sosyal güvenlik kesintisi yüzde 14.

Çin'de yüzde 11.

İngiltere'de ise yüzde 6 sosyal güvenlik, yüzde 4 gelir vergisi kesintisi yapılıyor.

Avrupa'da birçok ülkede en düşük gelir grubu olarak kabul edilen asgari ücretlilerden alınan vergi oranları genellikle daha düşük. Almanya, İngiltere, Fransa gibi AB ülkelerinde asgari ücretliden alınan gelir vergisi oranları yüzde 4 ila 11 arasında değişiyor.

Türkiye'de esasında en büyük sorun asgari ücretli çalışan sayısının çokluğu. Türkiye'de çalışan nüfusun neredeyse yarısı asgari ücretli. Avrupa'da ise asgari ücretliler çalışanların ortalama yüzde 9'u.

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Yorumlar

Fsn

Durum, desenize o kadar kötü. Hazinede para kalmamış. Hepsini yemişler, ayakkabı kutularına, çikolata kutularına istiflemisler.
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