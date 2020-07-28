Asgari ücretliye bayram ikramiyesi ödenecek mi? Asgari ücretlilere ikramiye ödemesi yapılacak mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti. Emekli aylıkları, tahsis numarası son rakamına göre yatacak. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17’sinde, son rakamı 7 olanlara 18’inde, son rakamı 5 olanlar 19’unda, son rakamı 3 olan 20’sinde, son rakamı 1 olanlar 21’inde, son rakamı 8 olanlar 22’sinde, son rakamı 6 olanlar 23’ünde, sonra rakamı 4 olanra 24’ünde, son rakamı 2 olanlar 25’inde ve son rakamı 0 olan 26’sında maaşlarını aldılar. Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25’inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26’sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24’ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28’inde maaşları alabilecek.

Asgari ücretlilere ikramiye ödemesi yapılacak mı?

Şimdi ise asgari ücretli çalışanlar normalleşme dönemi destekleri kapsamında ikramiye ödemelerinde faydalanıp faydalanmayacaklarını merak ediyorlar. 2020 Kurban Bayramında asgari ücretliye bayram ödemesi yapılması yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı öncesi işçilerin tediye ödemeleri yatıyor

Öte yandan kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, “2020 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14.12.2020 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.