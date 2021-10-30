Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Asgari ücret zammının ne zaman netleşeceği merak ediliyor. Asgari ücret 3.500 lira olur mu?

Asgari ücretli ne kadar zam alacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı her yıl aralık ayı sonunda açıklanıyor. Aralık ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantı yapacak. Dördüncü toplantının hemen ardından zam oranı açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak dördüncü toplantının aralık ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre bu sene enflasyonun üstüne çıkılarak yüzde 30 civarında bir zam yapılabilir. Şayet bu oranlarda bir zam yapılırsa asgari ücret 3 bin 500 liraya yükselmiş olacak.