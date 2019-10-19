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Asgari ücretli ne kadar tazminat alır? Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işten kendi rızası dışında çıkarılması gerekir. Asgari ücretli ne kadar kıdem tazminatı alır? Asgari ücret alan ne kadar tazminat alır? 2019 yılına ilişkin asgari ücret net 2020 TL olurken, brüt asgari ücret ise2.558,40 TL oldu. Bu rakam neden önemli çünkü kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin işten ayrıldığı son ayki brüt ücreti esas alınır. O halde asgari ücretli ne kadar tazminat alır? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? sorularına ilişkin cevaplar merak konusu. İşte kıdem tazminatı ve asgari ücret son durum haberleri.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:04
Asgari ücretli ne kadar tazminat alır? Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işten kendi rızası dışında çıkarılması gerekir. Asgari ücretli ne kadar kıdem tazminatı alır? Asgari ücret alan ne kadar tazminat alır? 2019 yılına ilişkin asgari ücret net 2020 TL olurken, brüt asgari ücret ise  2.558,40 TL oldu. Bu rakam neden önemli çünkü kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin işten ayrıldığı son ayki brüt ücreti esas alınır. O halde asgari ücretli ne kadar tazminat alır?

Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş kanunun yürürlükteki 14. maddesine göre hesaplanır. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dahil edilmez? İşte detaylar. Kıdem tazminatı hesaplama 2019. Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken yapılan yol, yemek, giyim gibi yapılan herhangi bir ekstra ödeme yok ise brüt ücret üzerinden yapılır. 2019 yılında asgari ücret brüt ücreti 2.558,40 TL'dir. Buna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı işçinin çalıştığı işyerindeki çalıştığı yıl sayısı ile asgari ücret brüt tutarı olan 2.558,40 TL çarpılarak bulunmuş olur. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Yemek, yol, giyim yardımı gibi düzenli hakları bulunan işçiye 2.558,40 TL'nin üzerine bu ödemelerin bir aya düşen ortalamalarının brütü eklenir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dahil edilmez?

– Yıllık izin ücreti

– Evlenme yardımı

– Hafta tatil ücreti

– Bayram harçlığı

– Hastalık yardımı

– Genel tatil ücreti

– Doğum yardımı

– Ölüm yardımı

– İzin harçlığı

– Jestiyon ödemeleri

– Teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi

– Seyahat primleri

– Devamlılık göstermeyen primler

– Fazla çalışma ücreti

– İş arama yardımı

– Harcırah

– Bir defalık verilen ikramiyeler

– İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:04
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