Asgari ücretle ilgili dolar hesabı yapan Davutoğlu seviyesizliği! Bakın nasıl yorumladı!

Gelecek Parisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işveren ve çalışanı memnun eden asgari ücret açıklamasını eleştirerek, "1425 TL verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110$ almanın adı 'tırnakçılık'tır" dedi.

Asgari ücrette yüzde 50 artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50 artış ile 50 senenin en yüksek artışı yapılan asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı. Asgari ücretliden damla ve gelir vergisinin de kaldırıldığını duyurarak işveren ve çalışanı sevindiren kararları duyuran Erdoğan'ın açıklaması beklentileri karşıladı. Ancak muhalefet yüzde 50 artış yapılan asgari ücrete yönelik eleştirilerde bulundu.

Davutoğlu'ndan seviyesiz açıklama: Tırnakçılık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya çıkartılan asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Asgari ücretteki artışı dolar kuru üzerinden değerlendiren Davutoğlu, "Asgari ücret 1.425 TL artarken karşılığı 385$'dan 275$'a düşmüş oldu. 1.425 TL verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110$ almanın adı 'tırnakçılık'tır! İktidara 1,5 yıl önce 15 Haziran 2020'de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın demiştik, yine anlamamışlar." ifadelerini kullandı.