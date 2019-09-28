Benim eşim 1985 yılında sigortalı olarak 30 gün çalıştı ve ayrıldı şimdi ev hanımı borçlanması yapmak istiyoruz ne kadar ödeme yaparız? 18.06.1998 girişliyim acaba ne zaman emekli olurum? Asgari ücretle çalışan bir kişinin sigorta primi ne kadar oldu? soruları vatandaşlar tarafından sorulmakta.

Asgari ücret yalnızca asgari ücretli çalışanları değil, tüm çalışanları etkilemektedir. Ücret skalasının asgari ücrete oranlanarak belirlenmesi nedeniyle işverenlerin maliyet unsurları yalnızca asgari ücretliler üzerinden değil tüm çalışanlar üzerinden bir artış gösteriyor. 2019 yılında sene sonuna kadar tek asgari ücret tutarı geçerli olacak. Enflasyon rakamının üzerinde bir zamla brüt tutarı 2.558,40 TL’ye ulaşan asgari ücret, asgari ücretli çalışanların beklentilerini ne kadar karşıladığı tartışma konusu iken işverenler de kendi maliyetleri açısından duruma bakmaktadır.

Asgari ücretin işveren maliyeti ne kadar?

%26,05 oranında bir artışla net 414 TL artış gösteren asgari ücret tutarı işveren maliyetlerine yüksek oranda yansıyacak. Bu oran işveren maliyetlerinde 621,46 TL’lik bir artışa neden olmaktadır.

SSK prim ödemelerinde herhangi bir indirim ya da teşvikten yararlanılmıyorsa, ödenmesi gereken tutar 959,40 TL'dir. 2019 yılında asgari ücrete yapılan % 26,5'luk zamla birlikte birçok ödemede değişiklik meydana gelmiştir. Bu kapsamda 2019 yılı sigorta primleri şu şekildedir;

– 2019 yılı prime esas kazancın taban fiyatı 2.558,40 TL,

– 2019 yılı prime esas kazancın tavan fiyatı 19.188,00 TL,

– 2019 yılı en düşük günlük brüt kazanç 85,28 TL,

– 2019 yılı en yüksek günlük brüt kazanç 639,60 TL'dir. Sigorta primleri belirlenirken yukarıdaki kazançlar baz alınmaktadır.

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