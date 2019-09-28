0553 313 94 23

Asgari ücretle çalışan bir kişinin sigorta primi ne kadar oldu

Benim eşim 1985 yılında sigortalı olarak 30 gün çalıştı ve ayrıldı şimdi ev hanımı borçlanması yapmak istiyoruz ne kadar ödeme yaparız? 18.06.1998 girişliyim acaba ne zaman emekli olurum? Asgari ücretle çalışan bir kişinin sigorta primi ne kadar oldu? Soruları vatandaşlar tarafından sorulmakta.

28 Eylül 2019 Cumartesi 15:43
Asgari ücretle çalışan bir kişinin sigorta primi ne kadar oldu

Benim eşim 1985 yılında sigortalı olarak 30 gün çalıştı ve ayrıldı şimdi ev hanımı borçlanması yapmak istiyoruz ne kadar ödeme yaparız? 18.06.1998 girişliyim acaba ne zaman emekli olurum? Asgari ücretle çalışan bir kişinin sigorta primi ne kadar oldu? soruları vatandaşlar tarafından sorulmakta.

Asgari ücret yalnızca asgari ücretli çalışanları değil, tüm çalışanları etkilemektedir. Ücret skalasının asgari ücrete oranlanarak belirlenmesi nedeniyle işverenlerin maliyet unsurları yalnızca asgari ücretliler üzerinden değil tüm çalışanlar üzerinden bir artış gösteriyor. 2019 yılında sene sonuna kadar tek asgari ücret tutarı geçerli olacak. Enflasyon rakamının üzerinde bir zamla brüt tutarı 2.558,40 TL’ye ulaşan asgari ücret, asgari ücretli çalışanların beklentilerini ne kadar karşıladığı tartışma konusu iken işverenler de kendi maliyetleri açısından duruma bakmaktadır.

Asgari ücretin işveren maliyeti ne kadar?

%26,05 oranında bir artışla net 414 TL artış gösteren asgari ücret tutarı işveren maliyetlerine yüksek oranda yansıyacak. Bu oran işveren maliyetlerinde 621,46 TL’lik bir artışa neden olmaktadır.

SSK prim ödemelerinde herhangi bir indirim ya da teşvikten yararlanılmıyorsa, ödenmesi gereken tutar 959,40 TL'dir. 2019 yılında asgari ücrete yapılan % 26,5'luk zamla birlikte birçok ödemede değişiklik meydana gelmiştir. Bu kapsamda 2019 yılı sigorta primleri şu şekildedir;

– 2019 yılı prime esas kazancın taban fiyatı 2.558,40 TL,

– 2019 yılı prime esas kazancın tavan fiyatı 19.188,00 TL,

– 2019 yılı en düşük günlük brüt kazanç 85,28 TL,

– 2019 yılı en yüksek günlük brüt kazanç 639,60 TL'dir. Sigorta primleri belirlenirken yukarıdaki kazançlar baz alınmaktadır.

İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar? İsteğe bağlı Bağkur tarım sigorta primi fiyatı son durum ne?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 15:43
  1. Asgari ücretle çalışan bir kişinin sigorta primi ne kadar oldu
  2. Asgari ücretin işveren maliyeti ne kadar?
  3. asgari ücret son dakika
  4. asgari ücret son dakika ne kadar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul beşik gibi sallanıyor!
    1. İstanbul beşik gibi sallanıyor!
    2. AK Partili Vekil Mustafa Yeneroğlu..
    3. Aydın'da psikolojik sorunları olan..
    4. Abdullah Gül'ün son paylaşımına tepki..
    5. Rifat Hisarcıklıoğlu: Bileğimizi kimse..
    6. Bakan Selçuk: Türkiye, her adımda..
    7. Afganistan'da saldırı: Ölü ve..
    8. ALES/2 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM..
    9. Olay itiraflar: Numara yaptım...
    10. İki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu!..
    11. Kendi kendini tozlayabilen Oğuzlar..
    12. İstanbul’da 314 artçı deprem yaşandı
    13. 'Kuduz hastalığıyla mücadelede..
    14. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den..
    15. Teslim olan PKK'lı terörist itiraf..
    16. Şanlıurfa'da yetişen 'Kudret narı'..
    17. Ebru Şallı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    18. Şampiyonalara 3 bin rakımda antreman..
    19. 'Bu çanta hayat kurtarıyor'
    20. Asgari ücretle çalışan bir kişinin..
    21. CHP sözcülüğü yapan Ece Üner’e AFAD..
    22. MHP'den zehir zemberek Ekrem İmamoğlu..
    23. Davutoğlu ilk ziyaretini Arınç’ın..
    24. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı..
    25. ODTÜ'den korkutan İstanbul depremi..
    26. Bakan Murat Kurum açıkladı: İstanbul..
    27. CHP’nin Suriye konferansına terör..
    28. Kaçak binalar ne zaman yıkılacak? Son..
    29. 200 kişi balta ve torbayla evinden..
    30. Yürek dayanmaz... Hakkari'de 3 kardeşe..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler