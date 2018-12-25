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Asgari ücretin son mesaisi bugün 10.00'da

2019 yılının asgari ücret oranının belirlenmesi için bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 10.00'da son toplantısını yapacak.

25 Aralık 2018 Salı 09:15
Asgari ücretin son mesaisi bugün 10.00'da

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 09:15
  1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  2. 2019 asgari ücret

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