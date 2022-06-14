Asgari ücrete yılda bir kez zam yapılıyor. Her yılın son alında belirlenen zam oranı bir sonraki yeni yıldan itibaren maaşlara yansıyor. Ocak 2022'de asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Ancak enflasyon sebebiyle çalışanlar maaşlarına ek zam yapılmasını arzu ediyor. Peki, asgari ücrete zam var mı?

Asgari ücrete zam var mı son durum | Asgari ücret ne kadar olacak güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır” dedi.