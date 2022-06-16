Asgari ücrete zam var mı son durum
Asgari ücret zammı ne kadar? Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman? Temmuz ayı asgari ücret zammı 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Bu görüşmenin ardından akıllara “Asgari ücrete zam var mı?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
Asgari ücrete zam var mı son durum
Görüşmenin ardından Türk-İş Başkanı Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, "Güzel bir görüşme oldu. Kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız da bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde ilgili çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz" dedi.