Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücrete temmuzda zam var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Enflasyon bu oranın üstüne çıkarsa emekliler daha fazla zam alabilecek. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak, geçmiş 6 aya ait enflasyon oranına göre netleşecek. 1 Ocak 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücret bekar bir işçi için brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olmuştu. Milyonlarca asgari ücret çalışanı temmuzda asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merek ediyor. 2020 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.