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Ekonomi Asgari ücrete zam beklentisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıkladı
Ekonomi

Asgari ücrete zam beklentisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Görüşme sonrası Atalay'dan asgari ücretle ilgili kritik açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 20:52:00 - 2022-06-16 20:53:17

Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam gelecek mi sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Asgari ücret açıklaması

Toplantının ardından Atalay açıklamalarda bulundu. İşçilerin sıkıntılarından bahssettiğini söyleyen Atalay, asgari ücrete zam konusunda açıklama yapılacağını ve görüşmenin olumlu geçtiğini dile getirirken, zam yapılacağının sinyalini verdi.

Atalay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çalışma Bakanlığı ekipleri çalışma yürütüyor. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaptığı açıklamada vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekti. Temmuz ayında memurlar ve emekliler enflasyon farkı alacak ancak gözler asgari ücrette değişim olup olmayacağı yönündeydi. Masada dar gelirlilerin maaşlarının yükseltilmesi için atılacak adımlar olacak.

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