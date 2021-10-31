Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak zam oranında. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılır?

Asgari ücrete yüzde 35 zam mı var? 2022 asgari ücret zammı

Milyonların gözü kulağı asgari ücret zam oranında. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Demiröz, “En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek” dedi.

Demiröz, “İşçi kesimi ile yapılacak pazarlığın Kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi gerekiyor. İşçi kesiminin beklentisi oldukça yüksek; yüzde 50'yi buluyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin ekonomik konulardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özlale, Muharrem Sarıkaya'ya hükümetin bu yıl asgari ücretteki tahmini yüzde 35’in altında olmayacağını söyledi. Özlale, bu yılki asgari ücret zammının yüzde 40’a kadar çıkmasının da olası olduğunun altını çizdi.