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Ekonomi Asgari ücrete yeni düzenlemeler getiriliyor!
Ekonomi

Asgari ücrete yeni düzenlemeler getiriliyor!

Strazburg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde asgari ücretlere yeni kurallar getiren yasal düzenlemeyi görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 17:48:00 -
Asgari ücrete yeni düzenlemeler getiriliyor!

AP milletvekilleri, toplu iş sözleşmelerinin yaygınlaştırmasını ve asgari ücretleri yükseltmeyi amaçlayan yasayı 505 "evet", 92 "hayır" ve 44 "çekimser" oyla kabul etti.

Üye ülkeler, ulusal asgari ücretleri geçim maliyetini ve daha geniş ücret düzeylerini hesaba katarak belirlemek zorunda olacak. Uygulanan asgari ücretlerin, işçilerin insani şartlarda yaşamasına yeterli olması sağlanacak.

Ülkelerdeki asgari ücretlerin yeterlilikleri değerlendirilecek.

Yeterlilik değerlendirmesi için gerçek fiyatlarla bir mal ve hizmet sepeti kullanılabilecek. Ücretlerin toplu pazarlık yoluyla belirlenmesi teşvik edilecek.

Toplu iş sözleşmesinin çalışanların yüzde 80'inden daha azının ücretlerini belirlediği ülkelerde, toplu iş sözleşmesi uygulamasını yaygınlaştırmak üzere eylem planları hazırlanacak.

AB ülkeleri, kötüye kullanılabilen taşeronluk, serbest meslek ve kayıt dışı fazla mesai gibi faaliyetleri kontrol edecek ve bunlara karşı yaptırım sistemi kuracak.

Yeni kurallar, AB Konseyi'nin onayı sonrasında 2 yıllık bir geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girecek. (İLKHA)

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