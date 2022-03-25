Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı? Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücrete son dakika ek zam sinyali! Belçika ziyareti dönüşünde asgari ücret konusunda gazetecilere konuşan Erdoğan, “Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz” açıklamasında bulundu.

Asgari ücrete temmuzda ek zam olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuzda asgari ücrete ek zam konusunda şunları söyled: "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

İki aylık enflasyonun yüzde 50'yi aşması üzerine asgari ücrete ek zam tartışmaları başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci "Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" diyerek ek zamma yeşil ışık yakmıştı. Asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" diyerek tartışmalara son noktayı koyup asgari ücrete ek zam iddialarına kapıyı kapatmıştı.