Asgari ücrete temmuz yerine ocakta mı enflasyon farkı verilecek? Asgari ücret zammı son dakika ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada asgari ücret başta olmak üzere memur ve emekli temmuz zammına ilişkin konuştu.

Asgari ücret temmuz zammı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak zamma ilişkin, “İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocakta ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. 2023 şubat mart aylarından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız.” diyerek asgari ücrete yapılacak zammı temmuz ayından ziyade ocak ayında enflasyon farkı ile birlikte verileceğinin sinyalini verdi.

Asgari ücrete yılda dört kez zam mı yapılacak?

Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, zamların durdurulmasını ve ücretlerin artırılmasını istediklerini söyledi. Enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını, bu yüzden asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini ifade etti. Çerkezoğlu, taşeron işçiliğin de kaldırılmasını ve işçilerin kadrolu olması gerektiğini belirtti. Gruptakiler, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.