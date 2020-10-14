Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret 2021’de ne kadar olacak? Sorusu yaklaşık 8 milyon çalışan tarafından merak edilmekte. Önümüzdeki günlerde işçi, işveren kesimi ile kamu arasında sıkı pazarlıklar başlayacak. 2021 yılı için yapılacak asgari ücret zammı için takvimler ilerlemeye devam ediyor. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak?