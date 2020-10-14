Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Asgari ücret 2021’de ne kadar olacak? Sorusu yaklaşık 8 milyon çalışan tarafından merak edilmekte. Önümüzdeki günlerde işçi, işveren kesimi ile kamu arasında sıkı pazarlıklar başlayacak. 2021 yılı için yapılacak asgari ücret zammı için takvimler ilerlemeye devam ediyor. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak?
Yaklaşık 8 milyon işçinin gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacak 2021 asgari ücret zammında olacak. Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak.
Merkez Bankası enflasyon raporunda ve 2020 YEP enflasyon tahmini yüzde 10 seviyesinde olacağını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yüzde 12’lik zam yapması durumunda yaklaşık 200 TL’lik zam yapılmış olunacak. Asgari ücret net 2 bin 524 olacak. Bekar için AGİ ise 246.4 TL olacak.
2020 yılı asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. 2020 yılı asgari ücret zam oran % 15,03 oranıda olmuştu. Asgari ücret Aralık ayının son haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonun aldığı karar neticesinde kamuoyuna açıklanacak.
2020 AGİ
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL