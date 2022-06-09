Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge düzenlenmesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacak. 30 yıllık emekli öğretmen 5627 lira alırken bu rakam 6 bin 861 liraya geldi. 200 bin lira civarında emekli ikramiyesi olması gerekirken 247 bin liraya çıktı. 30 yıllık polis memurumuz 5 bin 571 lira emekli maaşı alıyor. 6 bin 961 liraya çıkacak. 200 bin lira olan emekli ikramiyesi emekli ikramiyesi 250 bin 488 liraya yani 50 bin lira ilave gelmiş oldu. 3600 ek gösterge artışının tamamlanmasıyla birikte gözler bu kez temmuzda asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğinde. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelir, asgari ücret maaşı ne kadar olur? İşte asgari ücret son dakika haberleri.

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den geldi. Özhaseki, şunları ifade etti: "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada asgari ücrete ek zam konusunda gerekirse değerlendirileceğini dile getirmişti. Erdoğan, “Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Önümüzde her konu duruyor. Şimdi bir şey söylemek doğru olmaz. Dosyalara çalışıyoruz. Ücretlerdeki adaletsizliklere yönelik yeni düzenlemeler olacak. Önümüzdeki süreçte ücretlere yönelik yeni düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerimizi ve emekçilerimizi koruyan bir çalışma yapıyoruz." demişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ise asgari ücret zammına ilişkin olarak da "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." şeklinde konuşmuştu.

Asgari ücrete ne kadar zam gelirse maaşlar kaç lira olur?

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından, yeni asgari ücret zammı hesap tablosu 6 aylık enflasyon beklentisine göre şöyle belirlendi:

ASGARİ ÜCRET 6.989,1

SGK PRİMİ %14 978,47

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89

KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36

NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72

2022 Ocak ayı itibarıyla geçerli asgari ücret 4.253 Türk Lirası. Bu durumda asgari ücrete;

%25 zam gelirse maaşlar 5.316 TL

%30 zam gelirse maaşlar 5.528 TL

%35 zam gelirse maaşlar 5.741 TL

%40 zam gelirse maaşlar 5.954 TL

%45 zam gelirse maaşlar 6.166 TL

%50 zam gelirse maaşlar 6.379 TL olacak.