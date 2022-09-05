Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammıyla ilgili ne söyledi?

Asgari ücrete ek zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40-50 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehdidi ile mücadele ediyor. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı ardından 30'lu yılsonuna kadar da 20'li rakamlarla çıkmayı planlıyoruz.

Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz. Dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan orta vadeli program bu mücadelenin yol haritasıdır. Tüm bakanlıklarımızın, kurumlarımızın katılımıyla hazırlanan orta vadeli program 2023-2025 yılları arasındaki çalışmalarımızın rehberi olacaktır. Ülkemizin kalkınma potansiyeli, istihdamı artıran, ihracat temelli büyümeyi hedef alan strateji uygulayacağız. Hizmet gelirlerindeki artışın düzenli şekilde sürmesini bekliyoruz.

İhracatımızı ülke ve ürün çeşitliliğiyle sürdüreceğiz. Enerji dahil her alanda ülkemizin imkanlarını harekete geçirecek projelere öncelik vereceğiz. Finansal ve fiyat istikrarını hedeflediğimiz seviyeye getirmek istiyoruz. Gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere çalışmak isteyen herkese istihdam sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kasım ayında asgari ücrete zam yapılmasının gündemde olmadığını belirtmiş ve her yıl olduğu gibi aralık ayını işaret etti.