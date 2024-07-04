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Ekonomi Asgari ücrete ara zam için kritik toplantı!
Ekonomi

Asgari ücrete ara zam için kritik toplantı!

Yeniakit Publisher
2024-07-04 13:42:00 -
Asgari ücrete ara zam için kritik toplantı!

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memurlar için zam oranı netleşti. Zam bekleyen bir başka kesim de çalışanlar. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken üç sendikadan kritik toplantı geldi. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK vergi ve enflasyon gündemiyle toplandı.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memurlar için zam oranı netleşti. Zam bekleyen bir başka kesim de çalışanlar. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken üç sendikadan kritik toplantı geldi. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK vergi ve enflasyon gündemiyle toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zamma kapıları kapatsa da milyonlarca çalışan ve sendikaların maaşta iyileştirme beklentisi sürüyor. Asgari ücrete ara zam gündemi üç sendikayı birleştirdi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, vergi, enflasyon ve asgari ücretin de aralarında olduğu konuları görüştü. Genel başkanlar, bir komisyon kurulup konfederasyonların görüş ve taleplerini içeren ortak bir bildiri oluşturulmasına karar verdi.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK VERGİ VE ENFLASYON GÜNDEMİYLE TOPLANDI

TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde üç konfederasyonun genel başkanının katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda, Atalay, Arslan ve Çerkezoğlu, ücretler üzerinden kesilen vergi, enflasyon rakamları, asgari ücret ve kamudaki tasarruf tedbirlerinin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisinin de aralarında olduğu konu başlıklarını görüştü.

Genel başkanlar, üç konfederasyondan birer temsilcinin katılımıyla komisyon kurulup, ortak bir bildiri hazırlanmasını kararlaştırdı.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in katkılarıyla oluşturulacak bildiri, gelecek hafta TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde üç genel başkanın katılımıyla düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.
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