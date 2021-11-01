Asgari ücrete 6 ayda bir zam mı yapılacak? Asgari ücret son dakika haberleri

2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zamı ve yeni maaş miktarı ne kadar olacak? 2022 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacağı aşağı yukarı tahmin edilmeye başlandı. 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Dört görüşme sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret ve AGİ tablosunu açıklayan.

Asgari ücret son dakika haberleri

Asgari ücret görüşmelerine günler kala hükmetten ve siyasi partilerden ardı ardına asgari ücret teklifleri gelmeye başladı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Asgari ücret de bir yıllık değil, 6 aylık olarak belirlensin. Asgari ücretlimiz enflasyona ezilmesin” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde partisinin kongresine katıldı. Kongrede konuşan Destici, “Her yıl, yıl sonuna doğru asgari ücret tespit komisyonu bir araya gelir. İşçi, işveren, hükümet toplanır ve yıllık bir asgari ücret belirlenir. Biz son 3 yılda yapılan tüm artışlarda BBP olarak önceden teklifte bulunduk ve bu tekliflerimiz de tuttu. Mesela biz 2019’da 2 bin 20 TL dedik ve rakam 2 bin 20 TL olarak açıklandı. Biz bunu bütçe artışı oranına göre söyledik. Yani bütçe ne kadar artıyorsa, yüzde 30 mu, yüzde 40 mı artmış? Bunun olduğu gibi asgari ücretliye verilmesi lazım. Bir kere bunda asla taviz olmaması lazım. Şu anda 2 bin 800 küsur TL. Ama işçi bunu ocak ayında almaya başladı. Şimdi geldik ekim ayına. İşçimiz halen 2 bin 800 TL alıyor. Ama doğal gaz, elektrik, su, et, süt, yumurta, yoğurt, ayakkabı, elbise, çocuğun defteri, kitabı, neredeyse yüzde 25-30 artmış. Peki aynı maaşı alan bir asgari ücretli aile ekonomisini nasıl çevirecek? Onun için biz buna bir çözüm bulunmalı diyoruz” diye konuştu.

Asgari ücrette 6 aylı bir zam mı yapılacak?

Asgari ücretliye yıllık değil, 6 aylık zam yapılmasını teklif eden Mustafa Destici, “Mesela memurlarımız ve diğer işçi kesimimiz, yani toplu sözleşmeye dahil olanların 6 ayda bir ücretleri yenileniyor. Bir de enflasyon farkı veriliyor. Biz de diyoruz ki, bu yıldan itibaren asgari ücret de bir yıllık değil, 6 aylık olarak belirlensin. Asgari ücretlimiz enflasyona ezilmesin. Bu teklifimizi daha önce de yaptık. Bunu mecliste de dile getiriyoruz. Toplanacak olan asgari ücret komisyonunun tüm taraflarına da bunu yazılı olarak teklif edeceğiz.” diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücreti görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” demişti.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL