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Gündem Asgari ücrete 2023'te yapılacak zam dudak uçuklattı! O isim duyurdu
Gündem

Asgari ücrete 2023'te yapılacak zam dudak uçuklattı! O isim duyurdu

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Yarkadaş, "İktidar yılbaşında asgari ücrete yüzde 50’ye yakın bir zam yapacak" iddiasını ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 11:32:00 -
Asgari ücrete 2023'te yapılacak zam dudak uçuklattı! O isim duyurdu

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Yarkadaş, "İktidar yılbaşında asgari ücrete yüzde 50’ye yakın bir zam yapacak" iddiasında bulundu.

Gazeteciler Hacı Yakışıklı, Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş; TV100'de Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Ekonominin konuşulduğu bölümde Yarkadaş, asgari ücretle ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Yarkadaş, konuyla ilgili ''İktidar yılbaşında asgari ücrete yüzde 50’ye yakın bir zam yapacak" dedi.

 

 

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