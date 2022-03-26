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Ekonomi Asgari ücrete 2. zam hazırlıkları başladı! O rakama çıkacak
Ekonomi

Asgari ücrete 2. zam hazırlıkları başladı! O rakama çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama ile asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlendi. Ankara kulislerinde, iktidar kurmaylarının zam hazırlığı yaptığı konuşuluyor. Açlık sınırı ve enflasyon rakamlarının baz alınarak yapılması planlanan zammın 850 TL olması gündemde. Böylece yılın ikinci yarısında asgari ücretin 5.100 TL'yi bulacağı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 13:53:00 -
Asgari ücrete 2. zam hazırlıkları başladı! O rakama çıkacak

Asgari ücrete ikinci zam tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ikinci zamma kapıyı kapatsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla umutları tekrar yeşertti.

Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullanmıştı. Dün NATO Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." dedi.

İktidar kurmayları hazırlıklara başladı

Erdoğan'ın açıklamaları ikinci zam beklentisini tekrar güçlendirirken, Ankara kulislerinde iktidar kurmaylarının zam hazırlığı yaptığı konuşuluyor. Nisan ayında hem işçi hem de işveren tarafı ile görüşmeler yapacak olan iktidar kurmayları, Haziran ayında ikinci zammın uygulanmasını istiyor.

850 TL'lik bir artış konuşuluyor

Yapılacak zam da ise açlık sınırı ve enflasyon rakamlarının baz alınması gündemde. Kulis bilgilerine göre 850 TL'lik bir zamla asgari ücretin 5.100 TL'ye çıkarılması konuşuluyor.

 

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