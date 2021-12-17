Asgari ücret zammına Bülent Arınç'tan ilk tepki

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı zam ile birlikte en düşük asgari ücret 4 bin 253 TL oldu.

Açıklanan zammın "tatmin edici" bir oranda olduğunu belirten Arınç, "Dün açıklanan tatmin edici orandaki zam ile asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi gayreti toplumun ekseriyeti tarafından takdir gören müspet bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

"Karar alıcılar, açıklanan bu meblağın enflasyon, yüksek döviz kuru ve manipülatif hareketler karşısında değerini yitirmemesi ve bir sonraki zam görüşmelerine kadar alım gücünün korunması için kararlı duruşlarından taviz vermemelidir" diyen Arınç paylaşımında şunları kaydetti:

"Aynı düzenleme kapsamında işverenimiz için atılan adımların, işverenimizin istihdama sağladığı katkıyı akamete uğratmayacak şekilde genişletilebileceğini düşünüyor; konunun tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum."