Asgari ücret zammı temmuzda var mı? Türk İş'ten asgari ücrete ikinci zam açıklaması:

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili geçen hafta açıklama yapmıştı. Özkan, "Bu, yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" demişti. Bu açıklama sonrası asgari ücrete yıl içinde ikinci zam beklentileri oluşmuştu.

Asgari ücret zammıtemmuzda var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması geldi. Bakan Bilgin, Türkiye tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50'nin üzerinde attırdıklarını ve bu günlerde bu tartışmayı anlamlı bulmadığını belirtti.

Asgari ücret belirleme komisyonunda taraflardan biri olan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda “Haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu?” şeklindeki açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret ile ilgili hiç Haziran ayında görüşme yapılmadığını söyleyen Ergün Atalay, “Bunun günü Aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Beye sordum. O da ’Bunun günü Aralık ayı’ dedi. Şimdi resmi muhatap Bakanlık, Türk-İş ve TİSK.” dedi.

2022 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücreti net 4 bin 250 TL olarak açıklamıştı. Zamla birlikte asgari ücrete yüzde 50.54 oranıda zam yapılmış olundu.