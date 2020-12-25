Asgari ücret zammı son dakika ne kadar oldu? AGİ ücreti ne kadar?

2020 yılında net 2 bin 324 TL olan asgari ücretin 2021’de ne kadar olacağı merak ediliyor. Türkiye’ye sayıları milyonları bulan vatandaş asgari ücretle çalışmakta. Hal böyle olunca da milyonların gözü kulağı 2021 asgari ücret zamında oluyor. Türk-İŞ yeni yılda asgari ücret zammı için koronavirüs salgını sürecinin de göz önünde bulundurularak malul bir asgari ücretin verilmesi gerektiğini söyledi. DİSK’ten gelen açıklamada asgari ücret için net 3 bin 800 TL olması gerektiği vurgulandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık’ta, ikinci toplantısını 15 Aralık ve üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta gerçekleştirdi. Artık son toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacağı bu toplantı sonrası belli olacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen üçüncü toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olması gerektiğine ilişkin rakamları açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış) olmasını önerdi. TÜİK, orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış) önerirken, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) önerdi. Asgari ücret 2021 bu hafta yapılacak olan toplantı sonrası netlik kazanacak. Asgari ücretin TÜİK’in önerdiği rakama yakın bir zamla 2 bin 800 TL olması bekleniyor.

Asgari ücrete zam

2020 yılı için asgari ücrete yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olmuştu. AGİ bekar çocuksuz bir işçi için 220,73TL lira olmuştu.

AGİ tablosu

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

Yıllara göre asgari ücret zam fiyatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre 1996‘dan bu yana yıllara göre asgari ücretleri derledik. İşte o fiyatlar.

1996 yılında asgari ücret

Net asgari ücret: 11,339,802 TL

Brüt asgari ücret: 17,010 TL

1997 yılı asgari ücret

Net: 23,474,588 TL

Brüt: 35,437,500 TL

1998 yılı asgari ücret

Net: 33,808,514 TL

Brüt: 47,839,500 TL

1999 yılı asgari ücret

Net: 58,948,065 TL

Brüt: 78,075,000 TL

2000 yılı asgari ücret

Net: 82,417,500 TL

Brüt: 109,800 TL

2001 yılı asgari ücret

Net: 102,369,600 TL

Brüt: 139,950 TL

2002 yılı asgari ücret

Net: 163,563,536 TL

Brüt: 222,000,750 TL

2003 yılı asgari ücret

Net: 225,999 TL

Brüt: 306 TL

2004 yılı asgari ücret

Net: 303,079,500 TL

Brüt: 423 TL

Bu yıldan itibaren TL’den 6 sıfır atılmıştır.

2005 yılı asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret kaç TL?

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL