Asgari ücret zammı son dakika ne kadar oldu? AGİ ücreti ne kadar?
Asgari ücret ne zaman belli olacak? Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 2021 asgari ücret zammına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 2021 asgari ücret ile AGİ zammı ne kadar olacak? sorusu merak ediliyor. Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya gelip 2021 yılı için asgari ücretin ne kadar, kaç lira olacak? sorusunun cevabı Asgari Ücret Tespit Komisyonunda.
2020 yılında net 2 bin 324 TL olan asgari ücretin 2021’de ne kadar olacağı merak ediliyor. Türkiye’ye sayıları milyonları bulan vatandaş asgari ücretle çalışmakta. Hal böyle olunca da milyonların gözü kulağı 2021 asgari ücret zamında oluyor. Türk-İŞ yeni yılda asgari ücret zammı için koronavirüs salgını sürecinin de göz önünde bulundurularak malul bir asgari ücretin verilmesi gerektiğini söyledi. DİSK’ten gelen açıklamada asgari ücret için net 3 bin 800 TL olması gerektiği vurgulandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık’ta, ikinci toplantısını 15 Aralık ve üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta gerçekleştirdi. Artık son toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacağı bu toplantı sonrası belli olacak.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen üçüncü toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olması gerektiğine ilişkin rakamları açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış) olmasını önerdi. TÜİK, orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış) önerirken, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) önerdi. Asgari ücret 2021 bu hafta yapılacak olan toplantı sonrası netlik kazanacak. Asgari ücretin TÜİK’in önerdiği rakama yakın bir zamla 2 bin 800 TL olması bekleniyor.
Asgari ücrete zam
2020 yılı için asgari ücrete yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olmuştu. AGİ bekar çocuksuz bir işçi için 220,73TL lira olmuştu.
AGİ tablosu
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
Yıllara göre asgari ücret zam fiyatı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre 1996‘dan bu yana yıllara göre asgari ücretleri derledik. İşte o fiyatlar.
1996 yılında asgari ücret
Net asgari ücret: 11,339,802 TL
Brüt asgari ücret: 17,010 TL
1997 yılı asgari ücret
Net: 23,474,588 TL
Brüt: 35,437,500 TL
1998 yılı asgari ücret
Net: 33,808,514 TL
Brüt: 47,839,500 TL
1999 yılı asgari ücret
Net: 58,948,065 TL
Brüt: 78,075,000 TL
2000 yılı asgari ücret
Net: 82,417,500 TL
Brüt: 109,800 TL
2001 yılı asgari ücret
Net: 102,369,600 TL
Brüt: 139,950 TL
2002 yılı asgari ücret
Net: 163,563,536 TL
Brüt: 222,000,750 TL
2003 yılı asgari ücret
Net: 225,999 TL
Brüt: 306 TL
2004 yılı asgari ücret
Net: 303,079,500 TL
Brüt: 423 TL
Bu yıldan itibaren TL’den 6 sıfır atılmıştır.
2005 yılı asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 yılı asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 yılı asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 yılı asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 yılı asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 yılı asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 yılı asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 yılı asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 yılı asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 yılı asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 yılı asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 yılı asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 yılı asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 yılı asgari ücret kaç TL?
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL