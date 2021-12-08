Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Pek çok kişi asgari ücret zammının ne zaman hangi gün açıklanacağını araştırıyor. Peki, asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta, ikinci toplantısını 7 Aralık Salı günü gerçekleştirdi. 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak.

Asgari ücret her yıl komisyonun 4.toplantısının ardından açıklanıyor. Ancak bu kez zam oranının daha erken açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.