  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Ekonomi

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? 7 milyonu aşkın asgari ücretli çalışanın gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Peki, yeni asgari ücret ne zaman hangi gün belli olacak? Asgari ücret zam oranı ayın kaçında açıklanır? Asgari ücret yarın açıklanır mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:11:00 -
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Pek çok kişi asgari ücret zammının ne zaman hangi gün açıklanacağını araştırıyor. Peki, asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta, ikinci toplantısını 7 Aralık Salı günü gerçekleştirdi. 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak.

Asgari ücret her yıl komisyonun 4.toplantısının ardından açıklanıyor. Ancak bu kez zam oranının daha erken açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk defineci altın dolu küpü böyle buldu! Sevinçten havalara uçtu
Gündem

Türk defineci altın dolu küpü böyle buldu! Sevinçten havalara uçtu

Define maceralarını sosyal medyada paylaşan bir kişinin yaptığı son paylaşım gündem oldu. Kazdığı çukurdaki taşı kaldıran Türk defineci altı..
Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!
Gündem

Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!

"Komedyen" olarak lanse edilen Hasan Can Kaya'yı "Konuşanlar" adlı program ile seyircilere küfür ederek para kazanmakla suçlayan yazar Nihat..
Erdoğan, 'Meclis'e geliyor' deyip duyurdu: Stokçulara af yok, artık el koyacağız!
Siyaset

Erdoğan, 'Meclis'e geliyor' deyip duyurdu: Stokçulara af yok, artık el koyacağız!

Yeni ekonomi modelinde stokçulukla mücadele edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay