Milyonlarca çalışanın ve ailesinin gözü kulağı asgari ücret zammında. Yıl sonuna yaklaşılırken asgari ücret zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücretli çalışanlar maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zam oranı tahminleri kulislerde konuşulmaya başlandı. Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Son toplantının ardından asgari ücret ve AGİ oranı açıklanacak.