Asgari ücret zammı 2022 umutlandıran açıklama

Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Peki, asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret 3500 lira olur mu?