Asgari ücret zammı 2022 umutlandıran açıklama
Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Peki, asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret 3500 lira olur mu?
Asgari ücretli çalışanlar yıl sonuna yaklaşılırken maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Asgari ücret zammı ne kadar olur? Asgari ücret ne olur? Asgari ücret zam oranı?
Asgari ücret zammı 2022 umutlandıran açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumu öncesinde asgari ücret açıklamasında bulundu.
Bakan Bilgin, “Asgari ücretle ilgili yaptığımız hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini gündemden çıkartacak çalışma içindeyiz, rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim” dedi.