  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret zam tahminleri | 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak?
Ekonomi

Asgari ücret zam tahminleri | 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olur? | Asgari ücret ne kadar olur tahminler 2021 | Aralık ayında gerçekleşecek görüşmeler sonucunda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı netleşecek. Asgari ücret net 3000 lira olur mu? | Asgari ücret 3000 lira olacak mı 2021

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:34:00 -
Asgari ücret zam tahminleri | 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son durum | Asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi ocak ayında maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Zam oranı netlik kazanmasa da tahminler milyonları heyecanlandırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olur güncel

Asgari ücret zam tahminleri | 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

Her yıl aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleniyor. İşveren temsilcileri, işçi temsilcileri ve hükümet yetkilileri dört toplantıda bir araya geliyor. Yapılan dört toplantının sonunda ise asgari ücret zammı açıklanıyor. Açıklanan zamlı maaşlar ise ocak ayı maaşına yansıyor.

Milyonlarca kişi yeni yıla az bir zaman kala asgari ücrete ne kadar bir zam yapılacağını düşünüyor. Asgari ücret belirlenirken enflasyon oranları göz önünde bulunduruluyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına bakıldığında yıl sonunda enflasyon rakamlarını 10.5 olacağı tahmin ediliyor.  Merkez Bankası’nın tahminlerine göre ise yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12,1.

Yılsonu enflasyon rakamının 4-5 puan üzerinde asgari ücretlilere zam yapılacağı konuşuluyor.

İşte, asgari ücret zam tahminleri:

Asgari ücrete yüzde 8 zam yapılırsa: Brüt 3.178 TL, net 2510 TL

Asgari ücrete yüzde 9.4 zam yapılırsa: Brüt 3.200 TL, net 2.542 TL

Asgari ücrete yüzde 12.1 zam yapılırsa: Brüt 3.299 TL, net 2.605 TL

Asgari ücrete yüzde 12.4 zam yapılırsa: Brüt 3.308 TL, net 2.612 TL 

Borç yapılandırması ne zaman başlayacak?
Borç yapılandırması ne zaman başlayacak?

Ekonomi

Borç yapılandırması ne zaman başlayacak?

KYK öğrenim kredisini uzaktan eğitim döneminde almasam olur mu?
KYK öğrenim kredisini uzaktan eğitim döneminde almasam olur mu?

Eğitim

KYK öğrenim kredisini uzaktan eğitim döneminde almasam olur mu?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

adalet

yılsonu enflasyonun 5 puan üzeri 30 puan eder panka fayızlerine göre bunuda görün yahu birazcık gerçekçi olun sizin isteğinize göremi artiş yapılacak Allah vicdanınızı insafınızı arttırsın
  • Yanıtla
İran tarafını seçti! Dağlık Karabağ açıklaması gündem oldu
Gündem

İran tarafını seçti! Dağlık Karabağ açıklaması gündem oldu

Azerbaycan ile savaş süresince Ermenistan'a yaptığı sevkiyatlar nedeniyle tepki çeken İran'dan flaş bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanlığ..
Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!
Dünya

Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yapacağı ziyaret öncesi ortalığı karıştıracak açıkla..
11.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay