Asgari ücret zammı son durum | Asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi ocak ayında maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Zam oranı netlik kazanmasa da tahminler milyonları heyecanlandırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olur güncel

Asgari ücret zam tahminleri | 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

Her yıl aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleniyor. İşveren temsilcileri, işçi temsilcileri ve hükümet yetkilileri dört toplantıda bir araya geliyor. Yapılan dört toplantının sonunda ise asgari ücret zammı açıklanıyor. Açıklanan zamlı maaşlar ise ocak ayı maaşına yansıyor.

Milyonlarca kişi yeni yıla az bir zaman kala asgari ücrete ne kadar bir zam yapılacağını düşünüyor. Asgari ücret belirlenirken enflasyon oranları göz önünde bulunduruluyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına bakıldığında yıl sonunda enflasyon rakamlarını 10.5 olacağı tahmin ediliyor. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre ise yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12,1.

Yılsonu enflasyon rakamının 4-5 puan üzerinde asgari ücretlilere zam yapılacağı konuşuluyor.

İşte, asgari ücret zam tahminleri:

Asgari ücrete yüzde 8 zam yapılırsa: Brüt 3.178 TL, net 2510 TL

Asgari ücrete yüzde 9.4 zam yapılırsa: Brüt 3.200 TL, net 2.542 TL

Asgari ücrete yüzde 12.1 zam yapılırsa: Brüt 3.299 TL, net 2.605 TL

Asgari ücrete yüzde 12.4 zam yapılırsa: Brüt 3.308 TL, net 2.612 TL