Asgari ücret yüzde 30 arabilir

Erdem, şunları belirtti: “10 yıldır bir formül uygulanıyor. Bu formüle göre asgari ücret, enflasyonun 5-6 puan üzerinde artırılıyor. Geçen yıl enflasyonun 7 puan üzerinde artırıldı. Son olarak Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Banka, yüzde 18.4 enflasyon tahmininde bulundu. Asgari ücretin enflasyondan 6-7 puan daha fazla artırılacağını dikkate alındığında yüzde 25 zammın yolda olduğu savunulabilir. Tabii pandemi şartları da ilave edilirse bu oran yüzde 30’a varabilir. Şu hakikat ki memur maaş zammını devlet belirliyor Zira memurun patronu devlet. Ama asgari ücrette işçi ve işveren belirleyici. Devlet burada hakem. Taraflar bir araya gelip karar verecekler. Ama 10 yıldır uygulanan formüle baktığınızda asgari ücret yüzde 25-30 zamlanabileceği öngörülüyor. Bu da 3 bin 500 ila 3 bin 750 liraya tekabül ediyor.”