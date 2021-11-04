  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret yüzde 30 arabilir
Ekonomi

Asgari ücret yüzde 30 arabilir

Gazeteci-yazar Faruk Erdem, hükümetten çalışanlara iyi haberler gelebileceğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 20:38:00 -
Asgari ücret yüzde 30 arabilir

Erdem, şunları belirtti: “10 yıldır bir formül uygulanıyor. Bu formüle göre asgari ücret, enflasyonun 5-6 puan üzerinde artırılıyor. Geçen yıl enflasyonun 7 puan üzerinde artırıldı. Son olarak Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Banka, yüzde 18.4 enflasyon tahmininde bulundu. Asgari ücretin enflasyondan 6-7 puan daha fazla artırılacağını dikkate alındığında yüzde 25 zammın yolda olduğu savunulabilir. Tabii pandemi şartları da ilave edilirse bu oran yüzde 30’a varabilir. Şu hakikat ki memur maaş zammını devlet belirliyor Zira memurun patronu devlet. Ama asgari ücrette işçi ve işveren belirleyici. Devlet burada hakem. Taraflar bir araya gelip karar verecekler. Ama 10 yıldır uygulanan formüle baktığınızda asgari ücret yüzde 25-30 zamlanabileceği öngörülüyor. Bu da 3 bin 500 ila 3 bin 750 liraya tekabül ediyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş
Gündem

Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş

Tayyip Erdoğan’ı sandıkta yenemeyenlerin sağlığı üzerinden yaptıkları algı operasyonu da ellerinde patladı. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Er..
Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Odasına kilit vurdular
Gündem

Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Odasına kilit vurdular

Memleket Partisi'nin Adana İl Başkanlığında ortalık fena halde karıştı. İl başkanı ile kendisine muhalifler arasındaki kriz genel başkanlığa..
Bakan yaparsa kötü, odaTV yaparsa iyi! Bu nasıl iş?
Gündem

Bakan yaparsa kötü, odaTV yaparsa iyi! Bu nasıl iş?

Doğalgazı çok fazla kullananların tasarrufa riayet etmesi gerektiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sözlerini "B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay