Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? 2021 asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Bu hafta yapılacak görüşmelerde hükümet yetkililerinin yanı sıra işveren ve işçi temsilcileri masada yer alacak.

Asgari ücret yarın belli olur mu?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, 4 Aralık tarihinde resmi olarak başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda çevrim içi yapılacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

Asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkacağı belirtiliyor.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.