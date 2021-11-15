  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret vergi kesintisi olmadan ne kadar? 2022 asgari ücret net brüt
Ekonomi

Asgari ücret vergi kesintisi olmadan ne kadar? 2022 asgari ücret net brüt

Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? Asgari ücrette 2022 yılı rakamları çalışanların en fazla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 21.56 oranında zam yapılmıştı. Peki 2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret vergi kesintileri kalkacak mı? Asgari ücretten ne kadar vergi alınıyor? Asgari ücret vergi kesintisi olmadan ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 13:42:00 - 2021-11-15 13:43:35
Asgari ücret vergi kesintisi olmadan ne kadar? 2022 asgari ücret net brüt

Asgari ücretin 2022 senesi için ne kadar olacağı merak ediliyor. Ocak ayı yaklaşırken her sene olduğu gibi görüşmelere kısa bir süre kaldı. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları öncesinde açıklama yapıldı. Komisyonda işverenleri temsil edecek olan TİSK, başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulundu. Dünya genelinde artan emtia fiyatları ile enerji ve taşıma maliyetlerinin birçok sektörü olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada "Bu nedenle, dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor" denildi. Önceliklerinin çalışanların refahı olduğu vurgulanan açıklamada, "Asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanacağına inanıyoruz" ifadesi de yer aldı.

2022 asgari ücret ne kadar?

Enflasyon rakamları incelendiğinde 2022'de asgari ücrete yüzde 16-20 arasından zam gelmesi beklenmekte. Yüzde 22 zam yapılması durumunda ise brüt asgari ücret 4.364,50 TL, net asgari ücret ise 3.447,50 lira olacak. Ayrıca bu rakamlar tahmini olup resmi açıklamalar geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Konya'da sazlık yangını
Aktüel

Konya'da sazlık yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'na göz kırptı
Siyaset

Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'na göz kırptı

Yaşlandığı için vücudunu teşhir edemeyen ve kendisine farklı mecralar arayan Hülya Avşar'dan dikkat çeken bir siyaset çıkışı geldi. Millet İ..
BAE'den yıllar sonra sürpriz hamle! Nahyan Türkiye'ye geliyor
Gündem

BAE'den yıllar sonra sürpriz hamle! Nahyan Türkiye'ye geliyor

Uzun bir süre iplerin iyice gerildiği Türkiye ile BAE ilişkileri artık normalleşiyor. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Türki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay