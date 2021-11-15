Asgari ücret vergi kesintisi olmadan ne kadar? 2022 asgari ücret net brüt

Asgari ücretin 2022 senesi için ne kadar olacağı merak ediliyor. Ocak ayı yaklaşırken her sene olduğu gibi görüşmelere kısa bir süre kaldı. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları öncesinde açıklama yapıldı. Komisyonda işverenleri temsil edecek olan TİSK, başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulundu. Dünya genelinde artan emtia fiyatları ile enerji ve taşıma maliyetlerinin birçok sektörü olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada "Bu nedenle, dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor" denildi. Önceliklerinin çalışanların refahı olduğu vurgulanan açıklamada, "Asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanacağına inanıyoruz" ifadesi de yer aldı.

2022 asgari ücret ne kadar?

Enflasyon rakamları incelendiğinde 2022'de asgari ücrete yüzde 16-20 arasından zam gelmesi beklenmekte. Yüzde 22 zam yapılması durumunda ise brüt asgari ücret 4.364,50 TL, net asgari ücret ise 3.447,50 lira olacak. Ayrıca bu rakamlar tahmini olup resmi açıklamalar geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL