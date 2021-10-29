  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret toplantısı başladı mı ne zaman başlayacak?
Ekonomi

Asgari ücret toplantısı başladı mı ne zaman başlayacak?

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zamda. Pek çok kişi asgari ücretin belirleneceği toplantının ne zaman hangi gün yapılacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri 2021

Yeniakit Publisher
2021-10-29 22:21:00 -
Asgari ücret toplantısı başladı mı ne zaman başlayacak?

Her yıl Asgari ücret Tespit Komisyonu bir araya geliyor ve asgari ücret zam oranını belirliyor. Asgari ücretli çalışanlar bu sene toplantının ne zaman hangi gün yapılacağını araştırmaya başladı.

Asgari ücret toplantısı başladı mı ne zaman başlayacak?

Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı merak ediliyor. Bu sebeple milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği toplantının tarihini araştırmaya başladı. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirecek.  Toplantıların tarihleri henüz belli değil. Ancak dördüncü toplantının aralık ayının son haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Burası Kürdistan'dır" diyen hadsiz karşısında Meral Akşener sus pus oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde bir esnafın kendisine "Burası Kürdistan'dır, inkar ediliyoruz" şeklindeki hadsiz ..
Kardeş ülke Taliban ile çatışmaya başladı
Dünya

Kardeş ülke Taliban ile çatışmaya başladı

Afganistan ve Pakistan sınır hattında çatışmalar yaşanıyor. Uzmanlar çatışma ortamının şiddetlenmesinden çekiniyor.
Fransızlar Türk ismi kahraman ilan etti
Dünya

Fransızlar Türk ismi kahraman ilan etti

Fransa merkezli Orientxxi internet sitesinin yazarlarından Emile Bouvier, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde gösterdiği hızlı yükse..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay