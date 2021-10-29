Her yıl Asgari ücret Tespit Komisyonu bir araya geliyor ve asgari ücret zam oranını belirliyor. Asgari ücretli çalışanlar bu sene toplantının ne zaman hangi gün yapılacağını araştırmaya başladı.

Asgari ücret toplantısı başladı mı ne zaman başlayacak?

Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı merak ediliyor. Bu sebeple milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği toplantının tarihini araştırmaya başladı. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Toplantıların tarihleri henüz belli değil. Ancak dördüncü toplantının aralık ayının son haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.