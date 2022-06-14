Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında zam bekleyen asgari ücretlilere güzel haberi verdi. Bakan Bilgin, “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” sözleriyle zam sinyali verdi.

Asgari ücret temmuz zammı özel sektöre var mı?

Bakan Vedat Bilgin asgari ücret temmuz zamının özel sektör çalışanlarına yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise “Enflasyon tahribatlarına karşı çalışanları korumak vazifemiz. Özel sektör emeklileri de dahil, temmuzda bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

Temmuz memur emekli zammı ne kadar?

Temmuz milyonlar için zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 çıkarken, memur ve emeklilerine yüzde 28.14 fark oluştu. Yani 5 ayda Temmuz zammı yüzde 35.14'e ulaştı. Geriye Haziran enflasyon verisi kaldı.

En düşük memur maaşı ne kadar?

En düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan artış 39.17 olursa 8 bin 947, yüzde 41.67 olursa 9 bin 107 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 72 ya da bin 91 liraya ulaşacak.

En düşük emekli aylığı ne kadar?

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan yüzde 39.17 artışla 5 bin 970 liraya ulaşacak. Artış yüzde 41.67'ye ulaşırsa da maaş 6 bin 77 lirayı bulacak.