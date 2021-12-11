Asgari ücret zammının belirlenmesi için süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç öneli toplantı gerçekleştirdi. Çalışanlar ise maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırıyor. Peki, asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret son toplantısı ne zaman? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde bir araya geldi. Dördüncü toplantının ne zaman hangi gün yapılacağı ise henüz net olarak açıklanmadı. Komisyonun 13-17 Aralık tarihleri arasında dördüncü kez toplanması bekleniyor. Net tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretin 3100 lira olmasını talep ettikleri yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir’ diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. En az. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" diye konuştu.