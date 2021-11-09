Sene sonu yaklaştıkça asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Asgari ücret son durum | Asgari ücret zam oranı

Asgari ücret zammına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Bakan Bilgin, “Asgari ücret gündemimizde. Burada rakam veremem ama asgari ücretle ilgili, toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununun, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü alacak bir çalışma, netice olacağını düşünüyorum” dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 4 toplantı yapacak. Toplantı tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak dördüncü toplantının aralık ayının son haftasında yapılması bekleniyor.