Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne katıldı. Bakan Elvan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret son durum

Asgari ücret son durum | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılı için maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan bir açıklama geldi. Bakan Elvan, “Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz” dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Son toplantının ardından asgari ücret ve AGİ oranı açıklanacak.