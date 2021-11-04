  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret son durum | Asgari ücret ne kadar olacak?
Ekonomi

Asgari ücret son durum | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret açıklaması son durum | Milyonların gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırıyor. Peki, asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 19:23:00 -
Asgari ücret son durum | Asgari ücret ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne katıldı.  Bakan Elvan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret son durum

Asgari ücret son durum | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılı için maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan bir açıklama geldi. Bakan Elvan, “Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz” dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Son toplantının ardından asgari ücret ve AGİ oranı açıklanacak.

 

İşsizlik maaşı yattı mı? Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?
İşsizlik maaşı yattı mı? Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?

Ekonomi

İşsizlik maaşı yattı mı? Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karantinada olan Fatih Erbakan aşı kararını duyurdu
Gündem

Karantinada olan Fatih Erbakan aşı kararını duyurdu

Eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından karantinaya giren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sağlık durumuna ilişkin bir basın ..
Amerikan kuklası Gülen'in yeşil cübbeyle darbe mesajı verdiği video 4 kişiyi ele verdi
Gündem

Amerikan kuklası Gülen'in yeşil cübbeyle darbe mesajı verdiği video 4 kişiyi ele verdi

Amerikan kuklası terörist Fethullah Gülen'in, ulaşılan istihbarat raporlarına göre darbe emrini 19 Mart 2016'da yeşil cübbesiyle çektiği bir..
Rusya ve İran’ın arkasına sığınıyorlardı! Ermenistan'a flaş teklif
Dünya

Rusya ve İran’ın arkasına sığınıyorlardı! Ermenistan'a flaş teklif

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kriz halinde oldukları ve Karabağ'da Rusya ile İran'ın arkasına sığınan Ermenistan ile ilgili açıklam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay