Asgari ücret resmi olarak açıklandı! Tam iki kat fark var...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücrete yılın üçüncü zammı geldi. Yavru Vatan'da net asgari ücret, eylül ayından itibaren yüzde 20 zamla 35 bin 188 lira oldu. Böylece asgari ücret Türkiye'nin tam iki katı fark attı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücrete 3. kez zam yapıldı. Yavru Vatan'da 2024'ün üçüncü asgari ücreti, yüzde 20 oranında arttı
KKTC'DE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, eylül ayından itibaren asgari ücretin 35 bin 188 liraya yükseltildiğini açıkladı. Brüt asgari ücret ise 40 bin 436 TL oldu.
OCAK VE MAYIS'TA DA ZAMLANMIŞTI
Yavru Vatan'da asgari ücret 2024'ün başında 16 bin lira olarak belirlenmişti, daha sonra ise mayıs ayında 29 bin liraya yükseltilmişti.
TÜRKİYE'DEKİ ÜCRETİ 2'YE KATLADI
Türkiye'de asgari ücrete bu yıl tek zam yapıldı. Ocak ayında yapılan zamla net asgari ücret 17 bin 2 lira. KKTC'deki asgari ücret son zamla birlikte Türkiye'deki ücretin 2 katını aşmış oldu.
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