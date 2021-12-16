Asgari ücret o rakamın da üstüne çıkacak

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret zammına çevrilirken, aralık ayının başında başlayan hükümet ve sendikaların zam pazarlıklarında bugün sona gelindi.

4. ve son toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında başlarken, tarafların anlaştığı rakamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te açıklayacak.

TGRT Haber ekranlarında Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına katılan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan ise asgari ücret ile ilgili son kulis bilgisini paylaştı.

Asgari ücrette tarafların anlaştığı rakamın 3 bin 900 lira olduğunu belirten Sözcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rakamı 4 bin 150-4 bin 200 bandına çıkaracağını ifade etti.

Cem Küçük de, “Ankara’da edindiğimiz kaynak Erdoğan’ın 4 bin 200 TL’ye çıkaracağını söyledi” diyerek bu kulis bilgisini doğruladı.