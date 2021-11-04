Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zamana belli olur?

Asgari ücret ne zaman belli olacak 2022 asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret her yıl aralık ayının son haftasında açıklanıyor. Aralık ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört kez toplanıyor. Son toplantının ardından da zam oranı ilan ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının tarihi henüz açıklanmadı.

Kulislerde ise zam oranına ilişkin pek çok iddia dolaşıyor. Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Son toplantının ardından asgari ücret ve AGİ oranı açıklanacak.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL