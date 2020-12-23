Asgari ücret ne kadar oldu? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç toplantıyı geride bıraktı. Komisyonun son toplantısı ise ayın son haftasında yapılacak. Peki, asgari ücret belli oldu mu? | Asgari ücret kaç tl oldu?

Asgari ücret ne kadar yükseldi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç toplantı yaptı. Dördüncü ve son toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. Son toplantının ardından asgari ücret zammı ilan edilecek. Üçüncü toplantıda TÜİK temsilcisi bekar bir kişinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

TÜİK’in açıkladığı rakamlar üzerinden zam yapılıyor olursa maaşlar yüzde 20 oranında artış gösterecek. Ayrıca yüzde 20 zam kabul edilirse AGİ’de yüzde yirmi artacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.